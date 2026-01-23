BBB 26: Matheus é denunciado ao Minitério Público por homofobia

Matheus Moreira, participante do Big Brother Brasil 26, vai ser investigado por homofobia. O participante foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo na quinta-feira, 22, por imitar de forma pejorativa os trejeitos de um homem gay.

A denúncia foi feita por Agripino Magalhães, deputado federal suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN. O MP-SP aceitou os argumentos e vai pedir abertura de inquérito para investigar o assunto.

Na última festa do BBB, ele foi acusado de homofobia pelo médico Marcelo Alves, que chegou a chorar nos braços de Breno Corã. Em outro momento, conversando com Juliano Floss, Samira e Paulo Augusto, Marcelo questionou: “Qual é a necessidade de uma pessoa fazer uma coisa dessa?”, questionou o médico.

Juliano também se incomodou com as brincadeiras de Matheus. Em conversa com Babu, o dançarino e influencer lembrou que, em determinado momento, o lutador cantou um hino homofóbico entoado em estádios por um time gaúcho.

Outros comentários de Matheus também têm incomodado os outros participantes do reality e o público. No programa, ele acusou Ana Paula Renault de se aproximar de negros e minorias na casa por interesse e, em outro momento, disse que a participante Gabriela Saporito não tinha “abertura de mundo” por ser virgem, e que por isso também tinha dificuldade de lidar com “caras duros”.