Bombeiros e familiares fazem buscas por pescador desaparecido no Rio Itapemirim

Um homem, identificado como Paulo Roberto Souza Leite, desapareceu após cair em um buraco de aproximadamente 20 metros de profundidade no Rio Itapemirim, na altura da Usina Paineiras, na manhã da última sexta-feira (2). O acidente ocorreu por volta das 9h30, enquanto ele pescava às margens do rio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teria tentado retirar um mato que atrapalhava o local de pesca quando acabou caindo no buraco, formado em razão da atividade de dragagem para retirada de areia na região.

Leia também: Anchieta: buscas por mergulhadores desaparecidos em alto-mar entra no 2º dia

As buscas começaram ainda na sexta-feira, por volta das 13h, com varreduras de superfície realizadas por equipes locais. Às 14h30, bombeiros mergulhadores vindos de Vitória foram acionados e iniciaram buscas subaquáticas, que se estenderam até a noite.

Os trabalhos de mergulho foram retomados no sábado (3), a partir das 8h, e seguiram até as 16h, quando foram novamente encerrados sem que o corpo fosse localizado.

Neste domingo (4), os bombeiros retomaram as buscas, desta vez concentradas na superfície do rio, na tentativa de encontrar o corpo da vítima.

Paralelamente, parentes, amigos e pescadores da região também se mobilizaram para ajudar, descendo o rio em caiaques e auxiliando nas buscas de forma voluntária.

Segundo os bombeiros, o fato de a vítima estar vestindo calça, tênis e blusa própria para pesca, além das roupas molhadas aumentam o peso do corpo e podem facilitar que ele fique preso em galhos, troncos ou irregularidades no fundo do rio, o que teria dificultado o trabalho dos mergulhadores durante as buscas submersas.