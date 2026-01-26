Bombeiros realizam colônia de férias educativa para crianças em cidade do ES

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo iniciou, nesta segunda-feira (26), a edição 2026 do Projeto BOM Peixinho. A ação atende 40 crianças, de 9 a 12 anos, moradoras de Vila Velha.

A colônia de férias educativa tem duração de sete dias e integra o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado. O projeto prioriza comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Criado em 2024, o Projeto BOM Peixinho promove atividades educativas e saudáveis durante o período de férias escolares. A iniciativa busca ocupar o tempo livre das crianças com aprendizado e convivência segura.

Aulas importantes

O curso ensina práticas de prevenção ao afogamento e redução de riscos em ambientes aquáticos. Além disso, os participantes recebem noções básicas de salvamento e primeiros socorros.

Os instrutores também abordam temas ligados à atuação do Corpo de Bombeiros. Entre eles estão ética, cidadania, prevenção a incêndios, educação ambiental, consciência ecológica e cuidados com saúde e higiene.

As atividades acontecem no período da tarde, das 13h às 18h. A programação inclui aulas práticas em piscinas e praias, além de visitas técnicas e palestras educativas.

Assim, as crianças participam de visitas ao Projeto Tamar, ao Projeto Baleia Jubarte e a unidades policiais e do Corpo de Bombeiros. Portanto, ao longo do curso, os alunos recebem gratuitamente roupas de banho e itens de uso pessoal.

Ao concluir a formação, cada participante recebe certificado. A organização também incentiva que as crianças compartilhem os conhecimentos adquiridos com familiares e amigos.

A coordenadora executiva do projeto, major Gabriela Andrade, destacou a importância da iniciativa. Segundo ela, a educação é essencial para reduzir os casos de afogamento no Espírito Santo.

Dessa forma, dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social indicam que 141 pessoas morreram afogadas no Estado em 2025. Contudo, para o Corpo de Bombeiros, a prevenção continua sendo o caminho mais eficaz.