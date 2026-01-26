Cidades

Bombeiros realizam colônia de férias educativa para crianças em cidade do ES

Iniciativa do Corpo de Bombeiros atende 40 crianças de Vila Velha com atividades educativas e foco na prevenção de afogamentos.

Projeto BOM Peixinho 2026
Foto: Governo do ES

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo iniciou, nesta segunda-feira (26), a edição 2026 do Projeto BOM Peixinho. A ação atende 40 crianças, de 9 a 12 anos, moradoras de Vila Velha.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A colônia de férias educativa tem duração de sete dias e integra o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado. O projeto prioriza comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Leia também: Prodest alerta capixabas para golpes na compra de material escolar pela internet

Criado em 2024, o Projeto BOM Peixinho promove atividades educativas e saudáveis durante o período de férias escolares. A iniciativa busca ocupar o tempo livre das crianças com aprendizado e convivência segura.

Aulas importantes

O curso ensina práticas de prevenção ao afogamento e redução de riscos em ambientes aquáticos. Além disso, os participantes recebem noções básicas de salvamento e primeiros socorros.

Os instrutores também abordam temas ligados à atuação do Corpo de Bombeiros. Entre eles estão ética, cidadania, prevenção a incêndios, educação ambiental, consciência ecológica e cuidados com saúde e higiene.

As atividades acontecem no período da tarde, das 13h às 18h. A programação inclui aulas práticas em piscinas e praias, além de visitas técnicas e palestras educativas.

Assim, as crianças participam de visitas ao Projeto Tamar, ao Projeto Baleia Jubarte e a unidades policiais e do Corpo de Bombeiros. Portanto, ao longo do curso, os alunos recebem gratuitamente roupas de banho e itens de uso pessoal.

Ao concluir a formação, cada participante recebe certificado. A organização também incentiva que as crianças compartilhem os conhecimentos adquiridos com familiares e amigos.

A coordenadora executiva do projeto, major Gabriela Andrade, destacou a importância da iniciativa. Segundo ela, a educação é essencial para reduzir os casos de afogamento no Espírito Santo.

Dessa forma, dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social indicam que 141 pessoas morreram afogadas no Estado em 2025. Contudo, para o Corpo de Bombeiros, a prevenção continua sendo o caminho mais eficaz.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Corpo de BombeirosVila Velha

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por