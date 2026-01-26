Prodest alerta capixabas para golpes na compra de material escolar pela internet

Com a proximidade do início das aulas, muitos responsáveis recorrem à internet para comprar material escolar. No entanto, esse hábito exige atenção redobrada para evitar golpes virtuais.

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) alerta para práticas básicas de segurança digital. Segundo o órgão, cuidados simples reduzem o risco de cibercrimes.

O Prodest orienta que o consumidor acesse apenas o site ou o aplicativo oficial da loja. Para evitar fraudes, o download deve ocorrer exclusivamente nas lojas oficiais, como Google Play e Apple Store.

Além disso, o órgão recomenda a leitura cuidadosa das descrições dos aplicativos. Nomes semelhantes aos de grandes lojas podem indicar aplicativos falsos, muitas vezes infectados por vírus.

Outra orientação importante é evitar clicar em links enviados por e-mail, SMS ou redes sociais. Mesmo quando a mensagem vem de um contato conhecido, o ideal é digitar o endereço da loja diretamente no navegador.

O Prodest também chama atenção para os resultados exibidos em mecanismos de busca. Sites falsos costumam aparecer com ofertas chamativas, mas podem comprometer dados pessoais e financeiros.

Para identificar páginas fraudulentas, o órgão recomenda verificar a URL. Erros de português e domínios incomuns costumam indicar tentativa de golpe.

Os compradores devem observar a presença do cadeado de segurança e do protocolo HTTPS. Contudo, esses itens apenas indicam conexão criptografada, não a legitimidade do site.

Por fim, o Prodest orienta avaliar a reputação da loja, as formas de pagamento e a veracidade das informações da empresa. Esses cuidados ajudam a reduzir riscos durante compras on-line.