Bombeiros resgatam cadela ilhada em rio de Conceição do Castelo

O resgate de uma cadela em Conceição do Castelo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar nesta quinta-feira (22). A ação ocorreu na localidade de São João, na Região Serrana do Espírito Santo.

A cadela da raça labrador, chamada Athena, ficou ilhada sobre uma pedra no leito de um rio. O animal permanecia no local desde a noite anterior, segundo informações dos bombeiros.

Na noite de quarta-feira (21), os militares atenderam ao chamado. Contudo, a forte correnteza e o nível elevado da água impediram uma aproximação segura.

Com a redução do volume do rio nesta quinta-feira, a equipe retornou ao local. Dessa forma, os bombeiros empregaram bote e técnicas específicas de salvamento em águas rápidas.

Para alcançar o animal, os militares montaram um sistema de ancoragem nas margens do rio. Em seguida, entraram no curso d’água com equipamentos adequados e realizaram o resgate com segurança.

Por fim, o resgate de cadela em Conceição do Castelo terminou com sucesso. Os bombeiros devolveram Athena à tutora, que acompanhou toda a operação no local.