Braganiano 2026 celebra Rubem Braga em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim realiza, nesta segunda-feira (12), a edição 2026 do Braganiano. O evento celebra a memória e a obra do escritor Rubem Braga e reforça a valorização das raízes culturais do município.

Nesse sentido, a programação começa às 16h, na Casa dos Braga. O espaço histórico preserva a identidade do autor homenageado e se consolida como referência cultural da cidade.

Ao longo da tarde, o público acompanha apresentações musicais de Victor Hugo Silva e Bruno Nago. Além disso, intervenções artísticas ampliam a participação de públicos de diferentes idades, criando uma experiência cultural acessível e integrada à comunidade.

O evento também conta com a presença do Grupo Ela de Teatro, que apresenta o projeto “Bosque dos Livros”. A programação inclui ainda a tradicional “Leitura em Movimento”, desenvolvida pela equipe da Biblioteca Municipal Major Santos Paiva, com foco no incentivo à leitura.