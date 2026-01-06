BRK alerta para instabilidade no abastecimento de água em Cachoeiro

A concessionária BRK informou que, em razão das fortes chuvas registradas na região, o abastecimento de água poderá ficar comprometido nesta terça-feira (6), nas localidades de Santana e Gironda. De acordo com o comunicado, a interrupção temporária ocorre para a realização de manutenção no sistema de captação de água bruta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a empresa, a previsão é que os serviços sejam concluídos até as 11 horas desta terça. Durante o período, a BRK orienta a população a adotar o consumo consciente, evitando desperdícios, a fim de minimizar os impactos da instabilidade no fornecimento.

Leia também: Cadê a água? Moradores reclamam de desabastecimento em bairros de Cachoeiro

A concessionária destacou ainda que a normalização completa do abastecimento pode levar até 48 horas após a finalização dos trabalhos.

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, os clientes podem entrar em contato com o atendimento da BRK, que funciona 24 horas por dia, pelo telefone 0800 771 0001.