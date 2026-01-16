Cachoeiraço 2026 terá esquema de segurança reforçado em Cachoeiro

O Cachoeiraço 2026 contará com um esquema de segurança reforçado em Cachoeiro de Itapemirim. O evento acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro, antes do carnaval nacional.

Nesta quinta-feira (15), autoridades definiram as estratégias de segurança durante reunião na sede do 9º Batalhão da Polícia Militar. O encontro reuniu representantes do poder público e das forças policiais.

Participaram da reunião o vice-prefeito Júnior Corrêa, secretários municipais e o comandante do batalhão, Tenente-Coronel Nério Pereira da Silva Filho. Além disso, militares e servidores acompanharam a definição das ações.

Esquema do Cachoeiraço 2026

O esquema do Cachoeiraço 2026 envolverá mais de 100 agentes. Dessa forma, a operação contará com Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e segurança privada.

Além disso, o planejamento inclui videomonitoramento com reconhecimento facial. Com isso, a tecnologia permitirá identificar foragidos da Justiça e ampliar a prevenção de ocorrências durante a festa.

Segundo o comandante do batalhão, a Polícia Militar atuará de forma integrada. Assim, o policiamento fará parte da Operação Verão, com presença ostensiva e apoio tecnológico.

Como medida preventiva, a Prefeitura publicará um decreto municipal. Nesse sentido, a norma proibirá garrafas e copos de vidro, objetos cortantes e caixas de som na avenida.

Durante o evento, as forças de segurança apreenderão materiais proibidos. Dessa maneira, a medida busca reduzir riscos e garantir a tranquilidade dos foliões.

O secretário interino de Cultura e Turismo destacou o planejamento antecipado. Segundo ele, o Cachoeiraço 2026 retorna com responsabilidade e foco na organização.

Já o vice-prefeito ressaltou a atuação conjunta das secretarias. Assim, a gestão municipal aposta na integração para garantir uma festa segura e organizada.

Por fim, com o apoio das forças de segurança e da tecnologia, o Cachoeiraço 2026 marca o retorno do evento ao calendário da cidade com foco na segurança e na cultura.