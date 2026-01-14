Terra Samba abre o Cachoeiraço 2026 em Cachoeiro de Itapemirim

A confirmação de Terra Samba no Cachoeiraço 2026 marca o início da divulgação oficial do carnaval de Cachoeiro de Itapemirim. A festa acontece entre 6 e 8 de fevereiro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Prefeitura anunciou o Terra Samba como a primeira atração confirmada do evento. O grupo se apresenta no dia 6 de fevereiro.

O show acontecerá na Avenida Beira Rio, palco tradicional do carnaval da cidade. A apresentação promete sucessos conhecidos e muita animação.

Leia também: Cachoeiro: obra de recuperação asfáltica com falhas coloca moradores em risco

Com o anúncio, a Prefeitura iniciou a divulgação gradual da programação oficial. As informações seguem publicadas nas redes sociais institucionais.

Além disso, a organização prevê uma mistura de ritmos ao longo dos três dias. O objetivo é atrair moradores e visitantes de todas as idades.

O Cachoeiraço 2026 reúne música, cultura popular e entretenimento. A festa reforça a identidade cultural e o calendário turístico do município.

A presença do Terra Samba amplia a expectativa do público. A atração fortalece a proposta de uma programação animada e tradicional.

Por fim, a Prefeitura orienta o público a acompanhar os canais oficiais. Novas atrações do Terra Samba no Cachoeiraço 2026 serão divulgadas nos próximos dias.