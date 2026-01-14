Terra Samba abre o Cachoeiraço 2026 em Cachoeiro de Itapemirim
Grupo é a primeira atração confirmada do carnaval e se apresenta no dia 6 de fevereiro, na Avenida Beira Rio.
A confirmação de Terra Samba no Cachoeiraço 2026 marca o início da divulgação oficial do carnaval de Cachoeiro de Itapemirim. A festa acontece entre 6 e 8 de fevereiro.
A Prefeitura anunciou o Terra Samba como a primeira atração confirmada do evento. O grupo se apresenta no dia 6 de fevereiro.
O show acontecerá na Avenida Beira Rio, palco tradicional do carnaval da cidade. A apresentação promete sucessos conhecidos e muita animação.
Com o anúncio, a Prefeitura iniciou a divulgação gradual da programação oficial. As informações seguem publicadas nas redes sociais institucionais.
Além disso, a organização prevê uma mistura de ritmos ao longo dos três dias. O objetivo é atrair moradores e visitantes de todas as idades.
O Cachoeiraço 2026 reúne música, cultura popular e entretenimento. A festa reforça a identidade cultural e o calendário turístico do município.
A presença do Terra Samba amplia a expectativa do público. A atração fortalece a proposta de uma programação animada e tradicional.
Por fim, a Prefeitura orienta o público a acompanhar os canais oficiais. Novas atrações do Terra Samba no Cachoeiraço 2026 serão divulgadas nos próximos dias.