Cachoeiro abre inscrições para Rei Momo e Rainha do Carnaval 2026

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abriu as inscrições para o Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval 2026. A ação integra a programação oficial do Cachoeiraço, principal evento carnavalesco do município, marcado para fevereiro.

O concurso é regulamentado pelo Edital nº 03/2026 e tem como finalidade fortalecer a participação popular e valorizar as expressões culturais ligadas ao Carnaval local. Além disso, a escolha das majestades momescas simboliza um dos momentos mais tradicionais da festa, conferindo aos eleitos o papel de representantes oficiais da folia em Cachoeiro.

Inscrições

Nesse sentido, os interessados devem acessar o edital disponível no site da Prefeitura e realizar a inscrição de forma gratuita. O procedimento ocorre exclusivamente por e-mail, até as 23h59 do dia 3 de fevereiro, pelo endereço [email protected]. A apresentação e seleção dos candidatos inscritos está prevista para o dia 7 de fevereiro, a partir das 18h, na Avenida Beira Rio.

Como participar

Para participar, os candidatos precisam atender aos critérios estabelecidos no edital e encaminhar toda a documentação exigida dentro do prazo. Dessa forma, garantem a habilitação no processo de escolha, que busca incentivar a representatividade cultural e ampliar o envolvimento da comunidade no Carnaval do município.

Quem tiver dúvidas podem conseguir atendimento pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (28) 3199-2005, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro