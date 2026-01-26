Turismo cresce no Carnaval 2026 e pode movimentar R$ 830 milhões no ES

O Carnaval se consolida, ano após ano, como um dos principais motores do turismo no Espírito Santo, impulsionando a economia e ampliando a visibilidade do estado no cenário nacional. Para 2026, as projeções indicam um cenário ainda mais positivo, com crescimento no número de visitantes e avanço expressivo na movimentação financeira durante o feriado.

De acordo com as estimativas da Secretaria de Turismo, o Carnaval de 2026 deve registrar um aumento de 15% no fluxo turístico em relação ao ano anterior. Com isso, cerca de 690 mil pessoas devem circular pelo estado ao longo do período. Esse avanço ocorre, sobretudo, em função da maior procura por passagens aéreas e fretamentos rodoviários, o que reforça a atratividade do Espírito Santo como destino de lazer.

Além do crescimento no número de turistas, a expectativa financeira também chama atenção. A projeção aponta para uma movimentação próxima de R$ 830 milhões, resultado não apenas do maior volume de visitantes, mas também da elevação do gasto médio por pessoa. Assim, o Carnaval reafirma seu papel estratégico para a economia capixaba, beneficiando diretamente setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio.

Carnaval no ES

Outro ponto de destaque é a consolidação do processo de “nacionalização” do destino. Pela primeira vez, a quantidade de turistas vindos de fora do estado deve empatar tecnicamente ou até superar o público local. A estimativa é de aproximadamente 350 mil visitantes externos. Embora Minas Gerais e Rio de Janeiro continuem liderando o fluxo rodoviário, observa-se um crescimento relevante de turistas de São Paulo, principalmente por via aérea, o que amplia o alcance do Espírito Santo para além do mercado regional.

Enquanto isso, o turismo internacional mantém participação estável e mais restrita. Historicamente, estrangeiros representam cerca de 1% do total de visitantes, o que corresponde a um público estimado entre 5 e 7 mil pessoas. Em geral, são turistas da América do Sul ou visitantes com vínculos familiares no estado. Diante desse cenário, a estratégia atual prioriza o fortalecimento do mercado doméstico do Sudeste, deixando a ampliação internacional como um objetivo de longo prazo.

Avaliação positiva

Os dados do Carnaval de 2025 ajudam a explicar esse desempenho positivo. A maioria dos visitantes viajou por lazer, organizou a viagem por conta própria e permaneceu no estado entre quatro e cinco dias. Além disso, mais da metade já conhecia o Espírito Santo e avaliou a experiência de forma positiva, com altos índices de recomendação e satisfação, o que reforça a tendência de retorno e fidelização do destino.

Dessa forma, o Carnaval de 2026 se projeta não apenas como um período de festa, mas como um momento estratégico para o turismo capixaba. Ao combinar crescimento no fluxo de visitantes, fortalecimento do mercado nacional e impacto econômico recorde, o Espírito Santo avança na consolidação de sua imagem como destino competitivo e atrativo no calendário turístico brasileiro.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).