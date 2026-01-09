Cachoeiro: Allan Ferreira articula reforma de UPA e investimentos na saúde

O deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) cumpriu, nesta semana, uma agenda institucional em Vitória para discutir investimentos estratégicos na saúde pública de Cachoeiro de Itapemirim. Em reunião com o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann (PSB), o parlamentar apresentou demandas consideradas prioritárias para o município, com foco na melhoria da infraestrutura e no fortalecimento da rede de atendimento.

Entre os principais pontos tratados está a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, que atende diariamente centenas de moradores e necessita de intervenções estruturais para garantir mais conforto, segurança e qualidade no atendimento prestado à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

Novos equipamentos

Além da reforma da unidade, também foi debatida a aquisição de novos equipamentos para a UPA e para unidades básicas de saúde do município. Assim, a medida tem como objetivo modernizar os serviços, ampliar a capacidade de resposta das equipes e contribuir para um atendimento mais eficiente e humanizado.

Segundo Allan Ferreira, os investimentos na área da saúde são prioridade do mandato. Para o parlamentar, as demandas apresentadas refletem necessidades urgentes da população cachoeirense e exigem ações concretas por parte do poder público.

“Estamos tratando de demandas urgentes. A reforma da UPA do Marbrasa e a chegada de novos equipamentos são fundamentais para melhorar o atendimento e garantir dignidade para quem precisa do SUS. Nosso mandato segue trabalhando para levar resultados concretos para Cachoeiro”, afirmou o deputado.

A agenda institucional contou ainda com a participação de vereadores de Cachoeiro de Itapemirim.

Allan Ferreira também destacou a receptividade do secretário Tyago Hoffmann e agradeceu a abertura ao diálogo, ressaltando a importância da parceria com o Governo do Estado para viabilizar os projetos apresentados.

“Seguimos confiantes de que, com diálogo e união de esforços, vamos avançar em melhorias importantes para a saúde da nossa cidade”, concluiu o deputado. Informações da assessoria de comunicação do deputado estadual.