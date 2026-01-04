Cachoeiro: árvore cai e obstrui via próximo a antiga Viação Itapemirim
Equipes da EDP, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Cachoeiro trabalham para minimizar os impactos no local.
Uma árvore caiu transversalmente sobre a Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, nas imediações da antiga Viação Itapemirim, em Cachoeiro neste domingo (4).
Os galhos bloqueraram parcialmente o tráfego em um dos sentidos da via.
A árvore também atingiu a rede elétrica, ficando sobre fios e postes. Equipes da EDP, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Cachoeiro foram acionadas e estiveram no local.
Por causa da obstrução, o tráfego de veículos ficou lento na região.
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, uma equipe de serviços públicos foi enviada para auxiliar nos trabalhos de remoção da árvore e limpeza da via.