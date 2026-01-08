Cidades

Cachoeiro: atividades do Centro de Convivência são temporariamente suspensas

Segundo a secretaria, as avarias causadas pela chuva comprometeram a estrutura do imóvel, tornando necessária a interrupção das atividades para a realização de reparos e adequações

Foto: Divulgação/PMCI

As atividades do Centro de Convivência Vovó Matilde, em Cachoeiro, estão temporariamente suspensas. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (8), pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

Segundo a secretaria, as avarias comprometeram a estrutura do imóvel, tornando necessária a interrupção das atividades para a realização de reparos e adequações, com o objetivo de garantir a segurança de usuários, servidores e colaboradores que utilizam o espaço.

A Semdes informou ainda que já estão sendo adotadas as providências administrativas e técnicas para a execução das intervenções necessárias no local. Paralelamente, a secretaria estuda a disponibilização de um espaço provisório para assegurar a continuidade das atividades e a manutenção do atendimento aos usuários durante o período de obras.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, a suspensão é temporária e preventiva.

