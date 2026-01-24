Cachoeiro define data de início do ano letivo de 2026
Rede municipal de ensino retoma atividades escolares e inicia novo ciclo de aprendizagem para estudantes e educadores.
A rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim inicia o ano letivo de 2026 no dia 6 de fevereiro. A data marca o retorno das atividades escolares e o começo de um novo ciclo de aprendizado para milhares de estudantes.
Assim, o período simboliza reencontros, novas relações e a retomada da rotina escolar. Alunos, professores, equipes pedagógicas e famílias voltam a compartilhar experiências, ampliar conhecimentos e construir novos projetos educacionais ao longo do ano.
A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é de um ano letivo produtivo. Portanto, a pasta aposta no fortalecimento do ensino, no engajamento das equipes e na participação das famílias para garantir avanços no processo educacional.
Contudo, a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão, afirma que o início das aulas representa um momento de renovação e reforço do compromisso com a qualidade do ensino. Segundo ela, cada novo ciclo amplia as possibilidades de transformação por meio da educação.
Celeida Chamão explica que a secretaria prepara as equipes com atenção e planejamento para receber os estudantes em um ambiente organizado, acolhedor e focado na aprendizagem. Ela destaca ainda que a presença das famílias é essencial para o sucesso do ano letivo e para a conquista de bons resultados educacionais.
Por fim, antes do retorno dos alunos às salas de aula, a Secretaria Municipal de Educação organizou um cronograma de atividades preparatórias. A iniciativa reúne gestores e professores com foco no alinhamento administrativo e pedagógico para o início das aulas.
Cronograma de preparação para o ano letivo
27 de janeiro (terça-feira)
Formação com gestores escolares, voltada às demandas administrativas.
2 de fevereiro (segunda-feira)
Reunião da Subsecretaria de Educação Básica com gestores para orientações pedagógicas do ano letivo de 2026.
4 de fevereiro (quarta-feira)
Retorno dos professores às unidades escolares.
4 e 5 de fevereiro (quarta e quinta-feira)
Realização da Jornada de Planejamento Pedagógico, com organização das ações educacionais e definição das metas para o novo ano.
6 de fevereiro (sexta-feira)
Início das aulas nas escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim.