Cachoeiro: empresa abre vagas administrativas e financeiras; veja como se candidatar

Oportunidades são para diferentes cargos e também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

A empresa Magban abriu novas vagas de emprego para atuação em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades contemplam áreas administrativa, financeira e fiscal.

Entre os cargos disponíveis estão coordenador administrativo financeiro, analista fiscal, auxiliar financeiro e assistente de custos. Dessa forma, a empresa busca profissionais com diferentes perfis e níveis de experiência.

Além disso, as vagas também estão abertas para pessoas com deficiência. A iniciativa amplia o acesso ao mercado de trabalho e reforça a política de inclusão da empresa.

Os interessados devem acompanhar os canais oficiais da empresa para obter informações sobre requisitos e forma de candidatura. O processo seletivo ocorre conforme as diretrizes internas da organização.

