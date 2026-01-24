Empresa no Sul do ES abre mais de 80 vagas imediatas para auxiliar de produção

Uma empresa, localizada em Castelo, divulgou mais de 80 vagas de emprego para o cargo de auxiliar de produção.

As contratações fazem parte da ampliação das atividades da empresa. Por isso, o processo seletivo ocorre de forma rápida, com foco em agilidade e preenchimento imediato das vagas disponíveis.

Além disso, a empresa não exige experiência anterior para concorrer ao cargo. Dessa forma, as oportunidades alcançam também quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.

Os profissionais contratados terão acesso a benefícios como plano de saúde e seguro de vida. Além disso, a empresa oferece ajuda de custo no valor de R$ 450,00 e prêmio por produtividade de R$ 350,00.

Outro diferencial é o transporte fretado. Nesse sentido, a empresa garante deslocamento para trabalhadores de várias cidades da região, o que amplia o acesso às vagas disponíveis.

As funções são voltadas ao setor produtivo da indústria. Contudo, a empresa destaca que oferece treinamento no início das atividades, facilitando a adaptação dos novos colaboradores.

Por fim, os interessados devem entrar em contato diretamente pelos canais informados. Assim, o candidato pode obter mais informações e iniciar o processo seletivo de forma imediata.