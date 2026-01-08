Cachoeiro: empresas abrem vagas para frentista, recepcionista e área administrativa

O mercado de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim registra novas vagas de emprego em diferentes áreas. Isso porque, empresas com atuação no município abriram processos seletivos para os cargos de frentista, recepcionista e assistente administrativo comercial, com candidaturas já em andamento.

Frentista

Uma das vagas abertas é para frentista. Assim, o Grupo Nazarão busca profissionais com responsabilidade, comprometimento e disponibilidade de horário.

Assim, a empresa considera a experiência na função um diferencial. Os interessados devem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp, por meio do número (28) 98115-2520.

Assistente comercial

Além disso, uma empresa do setor de ortodontia abriu vaga para assistente administrativo comercial. Desse modo, a oportunidade é destinada a candidatos que residem em Cachoeiro e possuem experiência com fechamento de contratos comerciais e rotinas administrativas.

A empresa destaca que está ampliando o quadro de colaboradores e oferece benefícios aos profissionais contratados. Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected], enquanto o processo seletivo segue em andamento.

Recepcionista

Outra oportunidade disponível é para o cargo de recepcionista. Isso porque, a empresa Quartzblue procura candidatos com ensino médio completo, boa comunicação e, de forma desejável, conhecimento na língua inglesa.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto “Recepcionista”. O prazo para envio segue até o dia 18 de janeiro de 2026.