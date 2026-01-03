Segurança

Cachoeiro: homem morre eletrocutado ao tentar pegar manga em árvore

Informações preliminares apontam que a vara usada para colher o fruto teria encostado em um fio de alta tensão no bairro Zumbi

Foto: Reprodução | SSP | Ilustrativa

Um homem morreu eletrocutado neste sábado (3), no bairro Zumbi, em Cachoeiro do Itapemirim.

De acordo com populares, ele foi atingido por uma descarga elétrica quando tentava arrancar manga com uma vara. O objeto encostou em um fio de alta tensão da rede elétrica.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Movel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima já estava sem vida.

O AQUI NOTÍCIAS.COM entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Científica, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria.

A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento. Assim que houver informações oficiais, o texto será atualizado.

