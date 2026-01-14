Cachoeiro: obra de recuperação asfáltica com falhas coloca moradores em risco
A situação foi denunciada por moradores da localidade de Serra da Mata, na região do Alto Moledo
Uma obra de recuperação asfáltica executada na localidade de Serra da Mata, na região do Alto Moledo, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, tem deixado moradores preocupados e apreensivos por causa de falhas no pavimento e aos riscos impostos a quem trafega pelo trecho.
Imagens registradas no local mostram uma rachadura profunda e contínua no asfalto, acompanhando o sentido da pista, próxima ao meio-fio do lado direito. O pavimento apresenta sinais evidentes de cedimento, com partes quebradas e exposição do solo avermelhado sob a camada asfáltica, indicando possível erosão ou deslocamento da base da via. Também é possível observar acúmulo de brita solta e resíduos vegetais sobre a pista, o que aumenta o risco de acidentes, especialmente para motociclistas.
Em outro ponto da estrada, em uma curva acentuada à esquerda, o asfalto apresenta marcas recentes de intervenção. Há remendos irregulares e material ainda solto, principalmente na parte interna da curva, onde se nota a presença de concreto ou brita misturada, sugerindo tentativa de reparo estrutural ou de melhoria da drenagem. Ao lado direito da via, um meio-fio acompanha o traçado da curva e separa a pista de uma encosta coberta por vegetação densa, área que aparenta já ter sofrido desgaste ou deslizamento de solo.
Obra mal feita?
Moradores relatam que os problemas começaram logo após a execução da obra. Entretanto, segundo uma moradora da comunidade, que preferiu não se identificar, o asfalto não resistiu nem ao tráfego leve.
“Então, o que aconteceu no asfalto? Eles fizeram esse asfalto e no outro dia começou a desintegrar. Só das motos frearem em cima do asfalto já estava “cavucando”. E aí eles vieram nos trechos onde ficou trincado, um trincado muito feio mesmo. Arrancaram, refizeram. Passou, acho que uma semana, aconteceu a mesma coisa”, relatou.
A moradora ainda aponta que após sucessivas tentativas de correção, o asfalto foi novamente retirado em alguns pontos e substituído por material granular.
“Dessa vez, eles foram lá, retiraram os trechos e puseram esse cascalho. Não sei se é um cascalho, qual é o nome disso daí. E aí isso já se passou quase um mês e a água vem, dá essas rachaduras. Da onde encontra, vai… Onde a água passa, ela vai levando tudo mesmo”, afirmou.
Segurança de pedestres e moradores em risco
A situação tem afetado diretamente a segurança de quem utiliza a via diariamente. Os motociclistas são os mais prejudicados e enfrentam dificuldades constantes para trafegar pelo trecho.
“O pessoal tem passado de moto lá. A moto tem derrapado por conta que fica tipo uma brita fina por cima desse asfalto. Então, assim, isso é uma coisa horrível”, desabafou.
Nesse contexto, portanto, o AQUINOTICIAS.COM procurou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim que informou, por meio de nota, que o reparo no trecho será realizado nos próximos dias.