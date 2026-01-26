Cachoeiro oferece estágio de pós-graduação na área jurídica

A Procuradoria Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim abriu uma vaga de estágio para estudantes de pós-graduação em Direito.

A oportunidade busca candidatos que estejam cursando pós-graduação na área jurídica. Além disso, o setor valoriza proatividade e boa comunicação.

O estágio permite ao estudante vivenciar a rotina da Procuradoria. Assim, o candidato amplia a experiência prática e o contato com a atuação jurídica no setor público.

Os interessados devem encaminhar o currículo por e-mail. Entretanto, é importante observar os requisitos antes do envio da candidatura.

O contato para envio do currículo é [email protected]. Portanto, a seleção ocorre conforme análise do perfil do candidato.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a formação profissional. Desse modo, o estágio contribui para o desenvolvimento acadêmico e técnico dos estudantes.