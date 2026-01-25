Oportunidades

IEL-ES reúne oportunidades com bolsas e salários de até R$ 5 mil

Oportunidades incluem estágios, vagas CLT e bolsas científicas em parceria com a Fapes.

Foto do Freepik - iel-es estágio
Foto: Freepik

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo abriu 32 vagas para estágio, emprego formal e bolsas científicas na Grande Vitória e em outros municípios capixabas. As oportunidades também contemplam projetos de inovação.

Do total, o instituto oferece 16 vagas de estágio para nível superior e seis para nível técnico ou tecnólogo. Além disso, disponibiliza sete vagas com contratação formal e três bolsas científicas pelo programa Inova Talentos.

As bolsas de estágio variam entre R$ 566,67 e R$ 1.800. Em alguns casos, os candidatos também recebem benefícios, conforme a função.

Já as vagas com carteira assinada oferecem salários entre R$ 2.355,63 e R$ 5.000. As oportunidades também podem incluir benefícios adicionais.

O IEL-ES também abriu bolsas científicas por meio do Inova Talentos, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. As bolsas variam de R$ 4.000 a R$ 5.500.

Essas oportunidades são voltadas para mestres que atuarão em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro de empresas vinculadas ao sistema Findes.

As vagas de estágio estão distribuídas em municípios como Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina. Já as vagas CLT concentram-se em Cariacica e Vitória.

As áreas contempladas incluem Administração, Psicologia, Comunicação, Marketing, Design, Jornalismo, Engenharia, Nutrição e Arquitetura. Além disso, há vagas técnicas em manutenção, eletrotécnica, automação, mecânica e segurança do trabalho.

Para as vagas com carteira assinada, o instituto busca profissionais das áreas administrativa, financeira, recursos humanos, marketing e comunicação, além de funções técnicas especializadas.

Os interessados devem se candidatar pelo site carreiras.iel.org.br/ES, onde é possível conferir requisitos, prazos e detalhes de cada vaga.

