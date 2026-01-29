Oportunidades

Cachoeiro oferece palestra gratuita sobre fundamentos para criação de startup

Evento integra a Jornada Empreendedora de Janeiro e será realizado de forma online e gratuita nesta quinta-feira (29)

Jornada Empreendedora Cachoeiro
Foto: FreePik

A Incubadora de Cachoeiro promove, nesta quinta-feira (29), mais uma atividade da Jornada Empreendedora de Janeiro, iniciativa voltada à formação de empreendedores e novos negócios. A ação ocorre em parceria com o Hub Distrito 28 e será realizada de forma online.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O encontro aborda o tema “Os primeiros passos essenciais de uma startup”. A proposta é apresentar orientações práticas para quem deseja estruturar ideias e transformá-las em empreendimentos sustentáveis. A palestra começa às 18h30 e acontece pela plataforma Google Meet.

Leia também: Espírito Santo lidera ranking nacional de serviços às famílias

Ao longo do mês, a Jornada Empreendedora, em Cachoeiro, reuniu participantes interessados em inovação, planejamento e modelos de negócio. Além disso, a programação fortalece o ecossistema local ao estimular a qualificação e a troca de experiências entre empreendedores.

Ao final do evento, a organização anunciará novas capacitações previstas para os próximos meses. As inscrições permanecem abertas e não têm custo.

Serviço

📅 Data: 29 de janeiro
⏰ Horário: 18h30
💻 Formato: Online – Google Meet
📝 Inscrições: https://forms.gle/HimEeQo3GF6CqumD9

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimStartup

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por