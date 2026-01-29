Cachoeiro oferece palestra gratuita sobre fundamentos para criação de startup

A Incubadora de Cachoeiro promove, nesta quinta-feira (29), mais uma atividade da Jornada Empreendedora de Janeiro, iniciativa voltada à formação de empreendedores e novos negócios. A ação ocorre em parceria com o Hub Distrito 28 e será realizada de forma online.

O encontro aborda o tema “Os primeiros passos essenciais de uma startup”. A proposta é apresentar orientações práticas para quem deseja estruturar ideias e transformá-las em empreendimentos sustentáveis. A palestra começa às 18h30 e acontece pela plataforma Google Meet.

Ao longo do mês, a Jornada Empreendedora, em Cachoeiro, reuniu participantes interessados em inovação, planejamento e modelos de negócio. Além disso, a programação fortalece o ecossistema local ao estimular a qualificação e a troca de experiências entre empreendedores.

Ao final do evento, a organização anunciará novas capacitações previstas para os próximos meses. As inscrições permanecem abertas e não têm custo.

Serviço

📅 Data: 29 de janeiro

⏰ Horário: 18h30

💻 Formato: Online – Google Meet

📝 Inscrições: https://forms.gle/HimEeQo3GF6CqumD9