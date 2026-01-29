Espírito Santo lidera ranking nacional de serviços às famílias

Os serviços prestados às famílias colocaram o Espírito Santo na liderança do ranking nacional. Isso porque, o segmento avançou 12,6% no acumulado de 12 meses até novembro de 2025, o maior crescimento entre todos os estados. O desempenho reflete mudanças no comportamento do consumidor, que passou a priorizar lazer, alimentação fora de casa, saúde e bem-estar.

Além disso, o setor de serviços capixaba manteve nível elevado de atividade em novembro de 2025. Embora tenha registrado retração pontual de 1,2% na comparação com outubro, o índice permaneceu em 120 pontos. O patamar segue acima da média nacional, que ficou em 110,63 pontos, indicando estabilidade após um período de forte expansão.

As análises são do Connect Fecomércio-ES, com base na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o levantamento, a oscilação mensal não altera a trajetória positiva do setor ao longo de 2025.

Na comparação com novembro de 2024, o volume de serviços no Espírito Santo cresceu 5,3%. O resultado mais que dobrou a média nacional, que ficou em 2,5%. Dessa forma, o estado manteve ritmo superior ao do país, mesmo em um cenário de ajustes pontuais em alguns segmentos.

Principal fator

O principal motor desse avanço continua sendo o segmento de serviços prestados às famílias. Na comparação interanual, a alta foi de 8,3% no Espírito Santo, enquanto o Brasil registrou retração de 1%. O resultado evidencia a força do consumo presencial, sustentado por restaurantes, bares, academias, salões de beleza, clínicas de estética, turismo, eventos e atividades de lazer.

No acumulado de 12 meses, a liderança capixaba se torna ainda mais evidente. Com crescimento de 12,6%, o Espírito Santo ocupa a primeira colocação nacional, abrindo ampla vantagem sobre outros estados. Santa Catarina, Paraná e Ceará aparecem na sequência, com variações de 4,1%, 3,4% e 2,9%, respectivamente.

Entre os demais segmentos analisados, transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio também apresentaram desempenho positivo. O crescimento interanual foi de 12%, bem acima da média nacional de 2,5%, refletindo o dinamismo das atividades logísticas e de mobilidade no estado.

A íntegra da pesquisa, com dados detalhados, está disponível no site do Portal do Comércio do Espírito Santo.

