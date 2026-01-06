Cachoeiro: Ponte de Ferro é interditada após queda de árvores

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim interditou temporariamente a Ponte de Ferro para o tráfego de veículos a partir desta segunda-feira (5). Dessa forma, a administração municipal adotou a medida de forma preventiva, priorizando a segurança de motoristas e pedestres que utilizam o local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Isso porque, segundo a prefeitura, a interdição ocorreu após a queda de duas árvores sobre a estrutura da ponte. O incidente foi provocado pelas fortes chuvas registradas recentemente no município, o que exigiu cuidados técnicos imediatos para avaliar possíveis danos.

Leia também: Interdição no bairro Amarelo muda rotas de ônibus em Cachoeiro

Contudo, as equipes municipais já atuam na área. Os trabalhos incluem a retirada dos troncos e a análise completa da estrutura da ponte. A liberação do tráfego, porém, só acontecerá após a conclusão dos serviços e a confirmação de que o local oferece condições seguras de circulação.

Enquanto a interdição permanecer, a prefeitura orienta que os condutores utilizem rotas alternativas. Além disso, recomenda atenção redobrada nas proximidades e respeito à sinalização instalada.