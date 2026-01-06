Interdição no bairro Amarelo muda rotas de ônibus em Cachoeiro

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agersa) de Cachoeiro de Itapemirim informou que as linhas de ônibus que circulam pela avenida Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, tiveram o itinerário alterado a partir desta segunda-feira (5).

A medida ocorre, sobretudo, em razão da interdição total da via diante do risco iminente de deslizamento de uma grande rocha.

Assim, segundo a agência reguladora, enquanto a interdição permanecer, os coletivos deixam de trafegar pelo trajeto conhecido como “via Amarelo”. Em contrapartida, passam a operar com desvio “via Rodoviária”. A mudança já está em vigor e segue válida até a liberação segura da avenida.

Além disso, a Agersa orienta os usuários do transporte público que utilizam o bairro Amarelo a observarem atentamente os novos pontos de parada ao longo do percurso alternativo.

A agência ressalta, contudo, que os trajetos podem apresentar leve variação no tempo de viagem e pede compreensão durante o período de adaptação.