Cadê o Thurran? Família procura cachorro que desapareceu em Cachoeiro
Cachorro de 1 ano e 6 meses sumiu após portão ficar aberto; animal é dócil e não tem costume de sair às ruas
A empresária Amanda pede ajuda para encontrar o cachorro da sua mãe, Thurran, que desapareceu na última segunda-feira (5), no bairro Basílio Pimenta, em Cachoeiro de Itapemirim. Algumas pessoas relataram ter viso Thurran próximo ao Mercado da Pedra, na Bernardo Horta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Thurran tem 1 ano e 6 meses, é muito dócil e carinhoso e nunca havia saído de casa sozinho. Segundo a empresária, o cachorro escapou após o portão ter sido esquecido aberto, situação incomum na rotina da residência.
Leia também: Inmet mantem alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo
Ainda de acordo com a empresária, o animal não tem costume de ir para a rua, o que aumenta a preocupação da família. “Ele nunca saiu. É muito tranquilo”, explicou Amanda.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Thurran pode entrar em contato pelo telefone:
📞 (28) 99965-8230 – Amanda
A família pede o apoio da população para compartilhar as informações e ajudar no reencontro.