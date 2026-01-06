Inmet mantem alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para chuvas intensas no Espírito Santo, com validade até a quarta-feira (7). O aviso classifica a situação como de perigo e indica instabilidade em várias regiões do estado.

Segundo o Inmet, o alerta prevê volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar até 100 milímetros ao dia. Além disso, o órgão aponta rajadas de vento que variam entre 60 e 100 quilômetros por hora, o que eleva o risco de transtornos.

Esse cenário aumenta a possibilidade de alagamentos, quedas de árvores e galhos, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica e ocorrência de descargas elétricas. Por isso, as autoridades reforçam o estado de atenção durante o período.

Paralelamente, o Inmet mantém alerta amarelo, de perigo potencial, para áreas com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia. Nesses locais, os ventos podem atingir até 60 quilômetros por hora, com chance de impactos pontuais.

Orientações à população

Diante das condições adversas, os órgãos de defesa recomendam que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento. Além disso, motoristas não devem estacionar próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Sempre que possível, a orientação é desligar aparelhos eletrônicos da tomada. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. O acompanhamento dos alertas oficiais segue essencial enquanto o tempo instável persistir no Espírito Santo.