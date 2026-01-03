Cadeirante é morto a tiros após discussão em Castelo

Um idoso, de 67 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (2), no bairro Independência, em Castelo.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), o crime aconteceu por volta das 23h20, na Rua Warlei Costa. A vítima chegou em casa dirigindo o próprio veículo e, ao estacionar, acabou encostando no carro que estava à frente.

A situação teria provocado a reação do homem, apontado como suspeito dos disparos, que saiu de sua residência e iniciou uma discussão com a vítima, que estava em uma cadeira de rodas no momento do desentendimento.

O suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou cinco disparos contra a vítima. Ela foi atingida por quatro tiros, dois na região temporal do lado direito da cabeça, um no braço e um no ombro.

Após os disparos, o suspeito fugiu do local. Familiares socorreram a vítima com vida e a encaminharam ao Hospital Municipal de Castelo. Apesar do atendimento médico, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para necropsia e liberação para os familiares.

A Polícia Militar realizou buscas preventivas após o crime, mas o suspeito não foi localizado até o momento. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Castelo, investiga o caso.