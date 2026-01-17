Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia no bairro Amaral

Um caminhão derrubou um poste no bairro Amaral na noite desta sexta-feira (17). O acidente aconteceu na Rua Mateus Conti e causou transtornos aos moradores.

Segundo informações, o veículo trafegava pela via quando a caçamba elevada se enroscou na fiação elétrica. Com isso, o poste caiu após o impacto.

Em seguida, parte da rede elétrica ficou comprometida. Como consequência, alguns imóveis da região tiveram o fornecimento de energia interrompido.

Moradores relataram momentos de apreensão logo após o acidente envolvendo o caminhão. Apesar disso, ninguém ficou ferido e não houve registro de danos pessoais.

Equipes responsáveis foram acionadas para avaliar a situação. Além disso, o local precisou de atenção redobrada por causa dos fios no chão.

A orientação foi para que os moradores evitassem se aproximar da área afetada. Enquanto isso, os trabalhos seguem para restabelecer a energia.

O caso reforça a importância de atenção redobrada de veículos de grande porte. Principalmente, em vias com fiação aérea e circulação residencial.