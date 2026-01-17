Segurança

Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia no bairro Amaral

Veículo com caçamba elevada se enroscou na fiação elétrica na Rua Mateus Conti, na noite de sexta-feira (17).

Foto: Divulgação

Um caminhão derrubou um poste no bairro Amaral na noite desta sexta-feira (17). O acidente aconteceu na Rua Mateus Conti e causou transtornos aos moradores.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações, o veículo trafegava pela via quando a caçamba elevada se enroscou na fiação elétrica. Com isso, o poste caiu após o impacto.

Leia também: Programação de verão em Anchieta movimenta cidade com esporte, cultura e shows

Em seguida, parte da rede elétrica ficou comprometida. Como consequência, alguns imóveis da região tiveram o fornecimento de energia interrompido.

Moradores relataram momentos de apreensão logo após o acidente envolvendo o caminhão. Apesar disso, ninguém ficou ferido e não houve registro de danos pessoais.

Equipes responsáveis foram acionadas para avaliar a situação. Além disso, o local precisou de atenção redobrada por causa dos fios no chão.

A orientação foi para que os moradores evitassem se aproximar da área afetada. Enquanto isso, os trabalhos seguem para restabelecer a energia.

O caso reforça a importância de atenção redobrada de veículos de grande porte. Principalmente, em vias com fiação aérea e circulação residencial.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por