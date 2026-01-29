Caminhão tomba na serra de Soturno

Um caminhão tombou na Serra de Soturno na tarde desta quarta-feira (28), na ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. O veículo transportava paletes e saiu da pista durante o tráfego no trecho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Apesar do impacto, o motorista não sofreu ferimentos. Logo após o tombamento, o caminhão permaneceu no acostamento, próximo à entrada de uma empresa instalada às margens da rodovia.

Leia também: Policial militar é baleado durante patrulhamento em Piúma

Com isso, as equipes mantiveram o fluxo de veículos sem interrupções. O tráfego seguiu normalmente, sem congestionamentos ou bloqueios no local. Ainda assim, os motoristas reduziram a velocidade por segurança.

Os responsáveis acionaram os serviços para remover a carga e o veículo. Portanto, as equipes liberaram totalmente o acostamento, sem prejuízos à circulação.