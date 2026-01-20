Caminhão tomba sobre carro e mata motorista na BR 482 em Alegre

Um acidente na BR 482, em Alegre, causou a morte de um motorista na manhã desta terça-feira (20). A colisão envolveu um caminhão de laticínio e um carro. A batida ocorreu por volta das 11h30, no trecho conhecido como Curva da Biquinha. No momento do acidente, chovia na região, o que pode ter contribuído.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão tombou em uma curva e caiu sobre o veículo menor. Com o impacto, o motorista do carro ficou preso às ferragens. As equipes de resgate atuaram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser retirada do veículo.

Ainda conforme os bombeiros, o motorista do caminhão não possuía Carteira Nacional de Habilitação. A Polícia Militar realizou a prisão do condutor. Em seguida, os policiais conduziram o motorista do caminhão à Delegacia Regional para prestar esclarecimentos sobre o acidente na BR 482 em Alegre.

Durante o atendimento da ocorrência, a pista ficou parcialmente interditada. A liberação ocorreu após a retirada do corpo e a remoção dos veículos envolvidos.