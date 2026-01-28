Cão farejador da PM localiza drogas em terreno baldio em Guaçuí

A Polícia Militar apreendeu drogas em Guaçuí durante uma ação da equipe K9 do 3º Batalhão. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (27), no bairro Lagoa, distrito de São Miguel.

A operação contou com apoio do Serviço de Inteligência e integrou ações de rotina voltadas ao enfrentamento ao tráfico de drogas. Os militares direcionaram as buscas a áreas previamente monitoradas.

Durante a varredura, a cadela farejadora Alga indicou um terreno baldio como ponto suspeito. Em seguida, a equipe realizou buscas minuciosas no local, que fica num lugar ermo em Guaçuí.

No terreno, os policiais localizaram uma sacola com um tablete de maconha, pesando cerca de 451 gramas. Além disso, encontraram três porções da mesma substância.

As porções menores somaram aproximadamente 19 gramas. A equipe apreendeu todo o material ilícito ainda durante a ação.

Após a localização da droga, a Polícia Militar registrou oficialmente a apreensão de drogas em Guaçuí. Não houve detidos na ocorrência.

Por fim, os militares encaminharam o entorpecente à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A Polícia Civil assumiu as providências legais cabíveis.