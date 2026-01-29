Carreta tomba em Mimoso do Sul e interdita parcialmente a rodovia

Uma carreta tombou na BR 101 em Mimoso do Sul na madrugada desta quinta-feira (29) e provocou a interdição total da rodovia. O acidente ocorreu no km 443.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia no sentido Rio de Janeiro–Vitória quando o motorista perdeu o controle da direção.

Por volta das 2h10, a carreta tombou e espalhou parte da carga de sucata sobre a pista. Com isso, as equipes interditaram totalmente o trecho para atendimento da ocorrência.

Duas pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos. As equipes de resgate socorreram as vítimas e as encaminharam para um hospital da região.

Às 06h55, a PRF informou que o tráfego passou a operar em sistema Pare e Siga. Portanto, o fluxo segue controlado no local.

Equipes da concessionária Ecovias Capixabas permanecem na rodovia e realizam a limpeza da pista. Ainda não há previsão de liberação total da via.

O acidente aconteceu no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela região.