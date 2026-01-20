Casa dos Municípios amplia impacto e fecha 2025 com balanço positivo

A Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa do Espírito Santo encerrou 2025 com balanço positivo e ampliação do impacto junto às prefeituras capixabas. Isso porque, ao longo do ano, o setor fortaleceu a articulação entre o Parlamento estadual e os municípios, com ações voltadas à formação cidadã, ao desenvolvimento econômico e ao apoio técnico às gestões locais.

Assim, entre os destaques está a Escola de Formação Política para Jovens, implantada em 11 municípios. Desse modo, o projeto formou 300 alunos, com carga horária de 80 horas, reunindo mais de 50 professores voluntários. A iniciativa aliou teoria e prática, abordando temas como gestão pública, ética, cidadania e políticas sociais.

Leia também: De malas prontas: chapa “pesadona” do União-Progressistas força saída de Dr. Bruno

Feira da Agroindústria

Outro marco foi a Feira da Agroindústria 2025, que se consolidou como espaço de valorização da produção local e geração de oportunidades. Dessa forma, o evento reuniu produtores, técnicos e empreendedores, com minicursos, palestras, workshops, aulas show e rodada de negócios, fortalecendo a conexão entre produção e mercado.

Arranjos Produtivos

O Programa Arranjos Produtivos também ampliou sua atuação. Em 2025, a iniciativa impactou cerca de 25 mil pessoas, com acompanhamento técnico em 1.700 propriedades rurais. O programa distribuiu mudas, insumos e equipamentos, além de promover capacitações em diversas regiões do estado.

Casa dos Municípios

Para 2026, a Casa dos Municípios projeta expansão das ações, com aumento do número de municípios atendidos e reforço técnico. Segundo a secretária Joelma Costalonga, os resultados refletem o compromisso da equipe e a correta aplicação dos recursos públicos, gerando melhorias concretas na qualidade de vida dos pequenos produtores e no desenvolvimento dos municípios capixabas.