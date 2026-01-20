De malas prontas: chapa "pesadona" do União-Progressistas força saída de Dr. Bruno

A possível formação de uma chapa proporcional considerada “pesadona” para a Câmara dos Deputados dentro da federação União-Progressistas começa a gerar reflexos nos bastidores da política capixaba. Por causa disso, o deputado estadual Dr. Bruno Resende pode estar de malas prontas para o Podemos.

O grupo que já conta com nomes consolidados como os deputados federais Da Vitória (Progressistas) e Evair de Melo (Progressistas) e o deputado estadual Marcelo Santos (União), ganha mais um nome que chega com forte capital político: o Serginho Vidigal, filho do ex-prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT).

A possível chegada de Serginho Vidigal amplia a competitividade interna. O movimento reforça a percepção de que o União Progressistas trabalha para montar uma chapa proporcional com forte densidade eleitoral. O contexto, pode dificultar o espaço para novas candidaturas à Câmara dos Deputados, como a de Dr. Bruno Resende dentro do grupo.

Portanto, aliados avaliam que Dr. Bruno precisa buscar uma legenda em que possa ser protagonista. Além disso, ressaltam que é importante observar com cautela os desdobramentos dentro do União-Progressistas, mantendo abertas frentes de diálogo fora da federação.