Casagrande autoriza segunda fase da construção do Hospital do Câncer em Cachoeiro

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), assinou, nesta quinta-feira (15), a ordem de serviço para a execução da segunda fase das obras do Hospital do Câncer em Cachoeiro. O investimento total ultrapassa R$ 256 milhões e representa um dos maiores aportes já realizados na área da saúde na região.

“Cachoeiro, que já tem, no Hospital Evangélico, uma referência no tratamento de câncer, vai ter, a partir da obra concluída no hospital, uma estrutura e uma condição muito mais adequada para a gente poder acolher ainda mais pacientes e a gente poder, então, salvar mais vidas”, explica o chefe do Poder Executivo estadual.

A nova etapa prevê a ampliação da estrutura física da unidade. Haverá aumento no número de leitos e a incorporação de tecnologias de ponta voltadas ao diagnóstico e ao tratamento do câncer.

Além do impacto direto na assistência à saúde, o empreendimento também deve impulsionar a economia regional. A execução das obras deve gerar emprego e renda, movimentando diversos setores e beneficiando municípios do entorno de Cachoeiro de Itapemirim.

Com a ampliação do hospital, a expectativa é reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outras regiões do Estado. Com isso, portanto, espera-se garantir atendimento mais próximo, ágil e humanizado à população do Sul capixaba.