Chegada a Piúma terá mudança no acesso pela BR 101 a partir desta sexta (30)

A mudança no acesso a Piúma pela BR 101 passa a valer a partir desta sexta-feira (30), segundo informou a Ecovias Capixaba. A alteração ocorre no km 370,200, no Sul do Espírito Santo.

A intervenção atinge o acesso à rodovia estadual ES-375, que liga a BR 101 ao município de Piúma. A mudança integra as obras de duplicação do trecho Sul da BR 101.

As obras acontecem entre os km 357 e 373, no trecho que liga Anchieta a Iconha. Além disso, a concessionária mantém a previsão de conclusão até o fim de 2026.

Com a nova etapa, os motoristas que trafegam pela BR-101 no sentido Rio de Janeiro e desejam acessar Piúma não poderão mais usar o retorno em nível existente. Por isso, esse movimento será desativado.

A partir de agora, o acesso à ES-375 ocorrerá por meio do retorno localizado no km 373,600. Nesse ponto, o desvio acontece sob os viadutos de acesso ao município de Iconha.

Segundo a Ecovias Capixaba, a mudança no acesso a Piúma pela BR-101 se faz necessária para viabilizar a implantação das alças do futuro viaduto. Além disso, as equipes executarão contenções, muros armados e aterros da via expressa.

Para reduzir os impactos aos usuários, a concessionária reforçou a sinalização vertical e horizontal ao longo do trecho. Dessa forma, as orientações buscam garantir mais segurança e fluidez durante as obras.

Por fim, a empresa destaca que as alterações são provisórias. As intervenções, portanto, visam melhorar o tráfego e entregar uma rodovia mais moderna, segura e eficiente ao final do projeto.