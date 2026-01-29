Maioria das mortes na BR 101 no ES ocorreu sem uso de cinto

O comportamento dos motoristas se confirma como fator central na violência do trânsito. Em 2025, mais da metade das mortes na BR 101 ocorreu sem o uso do cinto de segurança, segundo balanço anual da concessionária da rodovia.

Entre janeiro e dezembro, a BR 101 registrou 4.031 acidentes nos trechos sob concessão no Espírito Santo e na Bahia. Esses sinistros provocaram 129 mortes e deixaram outras 2.281 pessoas feridas.

Os dados mostram que 53% das vítimas fatais não utilizavam cinto de segurança no momento do impacto. Além disso, a concessionária divulga mensalmente os números sobre as mortes na BR-101 para incentivar a prevenção e o monitoramento dos indicadores.

Ao longo do ano, a sexta-feira concentrou o maior número de ocorrências, com 679 acidentes. Da mesma forma, esse dia liderou os registros de mortes na BR 101, com 22 casos fatais.

Em relação aos horários, os acidentes ocorreram principalmente durante a tarde, totalizando 1.308 registros. Contudo, as mortes na BR 101 se concentraram no período noturno, com 38 ocorrências.

Mortes na BR 101 chamam atenção

As estatísticas indicam que 46% dos acidentes aconteceram em pistas simples. Já 54% ocorreram em pistas duplicadas, o que reforça a necessidade de atenção constante para reduzir as mortes, independentemente do tipo de via.

O perfil das vítimas fatais aponta predominância de motociclistas e ocupantes de carros ou caminhões, ambos com 40%. Pedestres responderam por 16% das mortes na BR 101, enquanto ciclistas representaram 4%.

A maioria das vítimas era do sexo masculino, responsável por 84% dos óbitos. As mulheres responderam por 16% das mortes no período analisado.

Entre os tipos de acidentes mais registrados, a colisão traseira liderou as ocorrências. No entanto, a colisão frontal apareceu como a principal causa das mortes na BR 101.

Além do monitoramento da segurança viária, as equipes realizaram milhares de atendimentos operacionais em 2025. Paralelamente, a concessionária executou obras de duplicação e intensificou ações de conservação com foco na redução das mortes na BR 101.

