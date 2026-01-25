Chocante! Cachorro é encontrado amarrado em arame farpado em Piúma

Um cachorro foi encontrado em estado gravíssimo na última sexta-feira (23), em uma área de mata de Piúma. O animal estava amarrado com arame farpado, enrolado em um cobertor e abandonado para morrer.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Protetores localizaram o cachorro após receberem informações sobre um possível abandono. Ao chegarem ao local, encontraram o animal extremamente debilitado, com sinais claros de sofrimento.

Leia também: Polícia Militar encontra pistola escondida em residência de Cachoeiro

A equipe conseguiu retirar o animal do local e iniciou atendimento emergencial. Segundo os protetores, o cachorro segue em estado grave.

O caso causou forte comoção na cidade. Moradores relataram indignação diante do grau de crueldade envolvido.

O animal tem cerca de oito anos e pertence a uma raça pouco comum no município. Atualmente, ele recebe cuidados veterinários e acompanhamento constante.

A prefeitura tomou conhecimento do caso e adotou as medidas administrativs cábiveis. Além disso, a equipe retirou outros animais que viviam no mesmo local após constatar maus-tratos.