Polícia Militar encontra pistola escondida em residência de Cachoeiro
Denúncia anônima levou policiais a localizar pistola com numeração suprimida em Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo na madrugada deste domingo (25), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que pessoas estariam consumindo entorpecentes no local. Além disso, a denúncia indicava a presença de uma arma de fogo.
Diante disso, os policiais se deslocaram até a Rua Colatina. No endereço, encontraram cinco pessoas consumindo bebidas alcoólicas.
Em seguida, a equipe realizou a abordagem e a busca pessoal. Apesar disso, os policiais não encontraram nada com os abordados.
Logo depois, os policiais fizeram uma varredura detalhada na área externa da residência. Durante a ação, localizaram uma pistola escondida em um capacete.
A arma, de calibre 9 milímetros, estava com a numeração suprimida. No local, os militares também apreenderam dois carregadores e 23 munições.
No entanto, como a varanda era aberta e sem qualquer tipo de isolamento, não foi possível identificar o responsável pelo armamento.
Diante da situação, a Polícia Militar apreendeu o material. Em seguida, a equipe encaminhou a arma, os carregadores e as munições à delegacia regional para os procedimentos legais.