Chuva intensa coloca Sul do Espírito Santo em alerta vermelho

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três avisos de acumulado de chuva para o Espírito Santo, com níveis amarelo, laranja e vermelho. Nesse sentido, o alerta de maior gravidade, classificado como vermelho, aponta grande perigo e exige atenção máxima, sobretudo na região Sul do estado, onde os riscos são mais elevados.

O alerta vermelho começou às 10h desta quinta-feira (22) e segue até às 23h59 de sábado (24). Assim, segundo o Inmet, a previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou volumes acima de 100 milímetros por dia. Nesse sentido, esse cenário aumenta significativamente o risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em áreas vulneráveis.

Orientações

Diante da gravidade do aviso, as autoridades orientam que a população permaneça em local abrigado e evite qualquer deslocamento durante o mau tempo. Além disso, o desligamento de aparelhos elétricos e do quadro geral de energia ajuda a reduzir riscos de acidentes. A observação constante de encostas também se torna essencial, já que alterações no solo podem indicar deslizamentos iminentes.

Alertas amarelo e laranja

Antes do alerta máximo, o Inmet também publicou avisos de menor intensidade. O alerta laranja, classificado como perigo, começou às 10h desta quinta-feira (22) e segue até a manhã de sábado (24). Nesse nível, a chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou atingir até 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos.

Já o alerta amarelo, de perigo potencial, teve início às 9h30 desta quinta-feira (22) e vale até as 9h de sábado (24). Nesse caso, a previsão aponta volumes entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com baixo risco de ocorrências mais graves, embora ainda exija cautela.

Recomendações

Em todos os níveis de alerta, a recomendação é evitar enfrentar o mau tempo, observar sinais de instabilidade em encostas e buscar informações atualizadas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193. No Sul do Espírito Santo, onde o alerta vermelho concentra maior preocupação, a orientação é reforçar os cuidados e seguir rigorosamente as instruções de segurança.