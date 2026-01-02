Chuvas deixam mais de 4,6 mil casas sem energia em Cachoeiro de Itapemirim

As chuvas registradas nesta quinta-feira (2) provocaram interrupções no fornecimento de energia elétrica em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a EDP, concessionária responsável pelo serviço, 4.627 imóveis estão sem energia no município.

Segundo a distribuidora, ainda não há previsão para o restabelecimento do fornecimento. A empresa informou que as equipes locais receberam reforço de profissionais vindos de Vitória para agilizar os atendimentos.

Além disso, a EDP destacou que as chuvas também atingiram cidades vizinhas, como Atílio Vivácqua, Rio Novo do Sul e Alegre, o que ampliou a demanda por serviços emergenciais na região.

A concessionária orienta que a população evite contato com fios caídos e registre ocorrências pelos canais oficiais de atendimento, enquanto os trabalhos de reparo seguem em andamento.