Novo aviso de tempestade no Espírito Santo coloca quase todo o estado em perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade no Espírito Santo para quase todo o estado. O alerta indica grau de severidade classificado como perigo. O aviso começou à meia-noite desta sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Além disso, segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

Segundo o INMET, a previsão aponta chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. O acumulado diário pode chegar a 100 milímetros.

Além disso, o órgão alerta para ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora. Da mesma forma, há risco de queda de granizo.

Diante desse cenário, podem ocorrer cortes no fornecimento de energia elétrica. Consequentemente, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos também representam riscos.

Por esse motivo, a orientação é evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento. Da mesma forma, a população não deve estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda.

Sempre que possível, a população deve desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Assim, essas medidas ajudam a reduzir danos e acidentes. Para orientações adicionais, a Defesa Civil atende pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.