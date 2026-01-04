Chuvas intensas devem atingir Muniz Freire até terça-feira (6), alerta Defesa Civil

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) do Espírito Santo, órgão coordenador do Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres, em conjunto com a Defesa Civil Municipal de Muniz Freire, informa que há previsão de tempo severo para a cidade e região, com risco alto e moderado.

De acordo com as análises das previsões numéricas por conjunto, observa-se o aumento das condições favoráveis à ocorrência de chuvas em todo o estado, associadas à atuação de um sistema frontal e à convergência de umidade proveniente da Amazônia.

O cenário indica chuvas de intensidade moderada a forte nos próximos dias, com tendência de temperaturas mais amenas, em razão do aumento da nebulosidade.

Neste domingo (4), há probabilidade de até 70% de chuvas com acumulados acima de 70 mm nas regiões do Caparaó e Sul do estado.

Segunda-feira (5), há probabilidade de até 70% de chuvas com acumulados acima de 70 mm nessas regiões.

Já na terça-feira (6), há probabilidade de até 80% de ocorrência de chuvas com acumulados entre 10 e 30 mm nas regiões.

A Defesa Civil reforça a orientação para que a população acompanhe os comunicados oficiais e adote medidas preventivas. Em caso de emergência, a Defesa Civil Municipal de Muniz Freire pode ser acionada pelo telefone (28) 99882-9566 ou pelo 193.