Atenção no Sul do ES: Inmet renova alerta vermelho para chuvas nesta segunda (5)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) renovou o alerta vermelho de grande perigo para todo o Espírito Santo nesta segunda-feira (5), em razão da previsão de chuvas extremamente intensas em diversas regiões do estado.

De acordo com o aviso, que tem início às 00h01min e fim às 23h59min, o alerta máximo indica alto potencial de danos, com possibilidade de impactos significativos à população, interrupções de serviços essenciais, bloqueios de vias e prejuízos à infraestrutura.

Diante do cenário, a orientação é para que moradores evitem deslocamentos desnecessários, fiquem atentos a sinais de risco em encostas e acompanhem, em tempo real, as informações e recomendações da Defesa Civil e dos órgãos oficiais, mantendo medidas preventivas enquanto persistirem as condições meteorológicas adversas no estado.