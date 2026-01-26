Ciclista morto em acidente com carreta em Anchieta é identificado

As autoridades identificaram o ciclista que morreu em acidente com carreta em Anchieta como Carlos Alberto Freires Vasconcellos, de 63 anos. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (26), no Centro do município.

Segundo informações apuradas no local, Carlos Alberto trafegava de bicicleta pela via e perdeu o equilíbrio ao passar próximo a uma carreta em circulação.

Em seguida, o ciclista caiu sob o veículo de grande porte, e a roda traseira da carreta atingiu a vítima, causando ferimentos gravíssimos.

Populares que presenciaram a cena acionaram imediatamente as equipes de socorro. Logo depois, os profissionais de resgate prestaram os primeiros atendimentos no local do acidente.

Após o atendimento inicial, as equipes socorreram o ciclista e o encaminharam ao hospital do município. Contudo, apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, as autoridades interditaram parcialmente o trânsito no Centro de Anchieta. Por fim, os órgãos competentes apuram as circunstâncias do acidente que resultou na morte do ciclista.