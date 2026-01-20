CIEE oferece 206 vagas de estágio em 17 cidades do Espírito Santo

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) reúne, nesta semana, 206 vagas de estágio abertas para estudantes do ensino médio, técnico e superior. As oportunidades atendem jovens que buscam inserção no mercado de trabalho em diferentes áreas e municípios capixabas.

As vagas estão distribuídas em 17 cidades do Espírito Santo. Contudo, a maior concentração aparece em Vitória, com 54 oportunidades. Em seguida surgem Vila Velha, com 48 vagas, Serra, com 20, Linhares, com 19, e Cariacica, com 16 postos disponíveis.

Entre as áreas com maior volume de ofertas, destacam-se ensino médio, administrativa e educação. Além disso, o CIEE também disponibiliza vagas em construção civil, direito, contabilidade, saúde e secretariado, ampliando o leque de possibilidades para diferentes perfis de estudantes.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos precisam realizar cadastro gratuito. O procedimento ocorre pelo site oficial do CIEE ou pelo aplicativo Meu CIEE, disponível para Android e iOS. Após o registro, o estudante pode acompanhar as vagas e se candidatar conforme o perfil exigido.

CIEE-ES

Com 61 anos de atuação, o CIEE mantém foco na inclusão social e na qualificação profissional de jovens. No Espírito Santo, a instituição atua há 44 anos e atende atualmente cerca de 10 mil estudantes, fortalecendo o acesso ao primeiro emprego e à formação prática.