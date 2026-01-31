Circuito Kids promove atividades físicas para crianças em Vitória

A Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria desenvolve o projeto Circuito Kids em parceria com o Serviço de Orientação ao Exercício da região. A iniciativa estimula a prática de atividades físicas e promove hábitos saudáveis entre crianças do território.

O projeto surgiu a partir das ações do Programa Saúde na Escola. Assim, durante essas atividades, as equipes identificaram um número expressivo de crianças com obesidade ou sinais de ansiedade. Diante desse cenário, os profissionais estruturaram estratégias voltadas à promoção da saúde física e emocional do público infantil.

O Circuito Kids oferece atividades físicas e lúdicas planejadas especificamente para crianças. As ações combinam movimento, brincadeiras e dinâmicas recreativas, criando um ambiente que favorece o desenvolvimento saudável. Nesse sentido, as atividades acontecem durante todo o ano, às terças e quintas-feiras, no período da tarde, das 14h às 16h.

O projeto atende crianças com idades entre 5 e 14 anos e permanece aberto a todos os moradores do território. Contudo, a equipe prioriza o acompanhamento e a prevenção da obesidade infantil. Para isso, a unidade articula o trabalho com pediatras e médicos de família, que encaminham crianças com índice de massa corporal alterado para participação nas atividades.

Durante o período de férias escolares, a equipe ampliou a iniciativa com a criação do Circuito Kids de Férias. Nessa etapa, as atividades passaram a ocorrer às segundas, quartas e sextas-feiras. Desse modo, as turmas foram organizadas por faixa etária, permitindo intervenções mais adequadas ao desenvolvimento de cada grupo.

As ações incluem exercícios físicos, brincadeiras, musicalização e dinâmicas de convivência. Além disso, o projeto busca reduzir o tempo de exposição às telas, minimizar a ociosidade em casa e afastar as crianças da permanência nas ruas, fortalecendo a saúde e o bem-estar ao longo do ano.