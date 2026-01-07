Ciúmes e pedido de separação motivaram feminicídio em Burarama, diz acusado

A Polícia Militar informou que o feminicídio em Burarama teve como motivação uma discussão por ciúmes e o pedido de separação feito pela vítima. O suspeito confessou que matou a companheira, Marília das Graças Mendes, de 50 anos, com golpes de machado.

Segundo o relato do homem aos policiais, a discussão ocorreu dentro da residência do casal, no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim. Durante o desentendimento, ele atacou a mulher, que morreu no local.

Ainda segundo a polícia, os filhos da vítima encontraram o corpo dentro da residência. Além disso, Marília vendia doces em um ponto da região central de Cachoeiro e era bastante conhecida. Ela deixou sete filhos, o que ampliou o impacto emocional do crime na comunidade local.

Após o feminicídio em Burarama, o suspeito fugiu e se escondeu em uma área de mata da região. No entanto, ele retornou à residência e, assim, os militares conseguiram localizá-lo.

Durante a abordagem, o homem tentou resistir e entrou em luta corporal com os policiais. Mesmo assim, a equipe conseguiu contê-lo e efetuar a prisão. Em seguida, ele confessou novamente o crime.

Por fim, os policiais conduziram o suspeito à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Após prestar depoimento, ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória. A Polícia Civil segue investigando o feminicídio em Burarama.